Модель вирішила перевірити на собі один з фактів

Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в несподіваному вигляді

Знаменитість регулярно хвалиться своїми неймовірними формами в Instagram, а цього разу вирішила здивувати шанувальників, пише Politeka.net.

Тренер в одному зі своїх сторіз заявила, що вирішила перевірити, як її форми будуть виглядати в різних позах.

Модель фотографувала себе з одного ракурсу, але при цьому її накачане тіло виглядало зовсім по-різному.

Модель навела камеру на дзеркало, вбравшись в бікіні. На першому знімку форми виглядали просто неймовірно - підтягнуті частини тіла вражали красою, на іншому фото Усманова, розслабила живіт і сідниці, зсутулившись - в результаті від попередніх форм не залишилося і сліду.

Таким чином Катерина показала, що прийнята поза відіграє велику роль.

"Приветики", - написала Усманова.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, але, впевнені, користувачі мережі оцінили образ красуні в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Катерина Усманова знаходиться в теплих краях, що стало відмінним приводом надіти купальник і показати пружне тіло.

Модель зняла себе в дзеркало, тримаючи в руках телефон. Спочатку Катерина продемонструвала апетитний вигляд збоку - гідності красиво випирають.

Раніше повідомлялося, що Катерина Усманова опинилася в мереживній білизні перед дзеркалом. Зірка волосся залишила розпущеним. Фітнес-тренер показала ідеальну фігуру.

"Коли знайшла", - лаконічно підписала фото зірка.

Нагадаємо, Катерина Усманова виглядала спортсменка чудово. Її головна перевага, апетитна "п'ята точка" була вигідно підкреслена білизною. Плоский животик теж привертав увагу.

Нагадаємо, що Усманова захопила райським видом в міні-бікіні: перед такими формами ніхто не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Катерина Усманова у вузенькому топі не залишила байдужих:"Принцеска".

Також Politeka писала, що Усманова заманила величезним декольте, показавши сміливий ракурс:"Королева спорту".