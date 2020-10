View this post on Instagram

Чем идеальней тело, тем проблемнее лицо… ⠀ Я сама в этом убедилась. Лучшее - враг хорошего! Помню, как на пике формы мое лицо просто «покинуло чат»(( сухость, мешки, высыпания. ⠀ 👉🏼Чем ты суше и меньше жира - тем суше и морщинистее кожа(( 👉🏼Чем выше андрогены, тем активнее выработка кожного сала, что чревато высыпаниями и на лице и на теле... ⠀ Поэтому важно думать не только о ягодицах, но и о лице, и о здоровье. 🙏🏻 ⠀ ✔Первое, что надо проверить, это гормоны🙏🏻 (мы не говорим про 2 прыщика в ПМС, которые бывают у всех, они пройдут сами). Если сыпь сильная и неожиданная, это скорее всего гормональный скачок. ⠀ ✔Важно исключить продукты, на которые у вас возможна кожная реакция. Часто - это молочка, глютен. У кого-то высыпания на сладкое. ⠀ ✔Психосоматика. Это идеализация, непринятие себя, отвержение себя, своих истинных желаний, своей уникальности. Чувство стыда, желание спрятаться от окружающих. Внутренний конфликт (думаем одно, чувствуем другое, делаем третье) ⠀ Мамочки, работайте со своей самооценкой, чтобы не передавать своим подросткам неприятное наследство 🙏🏻