Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула формами в новій спекотній фотосесії
Зірка порадувала шанувальників спекотними знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net. Тренер постала в спокусливому напівпрозорому топіку і таких же брюках.
Крізь дрібну сіточку можна розгледіти майже шовкове тіло відомої блондинки.
Зірка підіймала руки і сам наряд, демонструючи красиві груди в купальнику шоколадного відтінку. Останній також трохи оголив принади внизу.
Тренер втягнула плоский животик і посвітила ребрами.
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Зірка розповіла, що в ході тренувань варто думати не тільки про підтягнуті сідниці, але і про своє обличчя. Тому треба перевірити гормони, якщо є проблеми з висипаннями; виключити продукти, на які у вас можлива шкірна реакція; та працювати над своїм психічним станом.
За півгодини пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.
"Добре, що проблем зі шкірою не було 🔥. А з фігурою - ди😬. Як боролася - дефіцит калорій і спорт.☀ ️ ", "Я зараз дивилася на булочку .... 😂а потім подивилася на Вас, Катю, і питання з булочкою їсти її чи ні , відразу відпав 👌 😂❤️", "
Фото бомба🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Катерина Усманова навела камеру на дзеркало, вбравшись в бікіні. На першому знімку форми виглядали просто неймовірно - підтягнуті частини тіла вражали красою, на іншому фото Усманова, розслабила живіт і сідниці, зсутулившись - в результаті від попередніх форм не залишилося і сліду.
Таким чином Катерина показала, що прийнята поза відіграє велику роль.
Нагадаємо, що Усманова захопила райським видом в міні-бікіні: перед такими формами ніхто не встоїть.
Як повідомляла Politeka, Катерина Усманова у вузенькому топі не залишила байдужих:"Принцеска".
Також Politeka писала, що Усманова заманила величезним декольте, показавши сміливий ракурс:"Королева спорту".