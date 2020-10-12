Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула формами в новій спекотній фотосесії

Зірка порадувала шанувальників спекотними знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net. Тренер постала в спокусливому напівпрозорому топіку і таких же брюках.

Крізь дрібну сіточку можна розгледіти майже шовкове тіло відомої блондинки.

Зірка підіймала руки і сам наряд, демонструючи красиві груди в купальнику шоколадного відтінку. Останній також трохи оголив принади внизу.

Тренер втягнула плоский животик і посвітила ребрами.

Зірка розповіла, що в ході тренувань варто думати не тільки про підтягнуті сідниці, але і про своє обличчя. Тому треба перевірити гормони, якщо є проблеми з висипаннями; виключити продукти, на які у вас можлива шкірна реакція; та працювати над своїм психічним станом.

За півгодини пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.

"Добре, що проблем зі шкірою не було 🔥. А з фігурою - ди😬. Як боролася - дефіцит калорій і спорт.☀ ️ ", "Я зараз дивилася на булочку .... 😂а потім подивилася на Вас, Катю, і питання з булочкою їсти її чи ні , відразу відпав 👌 😂❤️", "

Фото бомба🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Усманова навела камеру на дзеркало, вбравшись в бікіні. На першому знімку форми виглядали просто неймовірно - підтягнуті частини тіла вражали красою, на іншому фото Усманова, розслабила живіт і сідниці, зсутулившись - в результаті від попередніх форм не залишилося і сліду.

Таким чином Катерина показала, що прийнята поза відіграє велику роль.

Нагадаємо, що Усманова захопила райським видом в міні-бікіні: перед такими формами ніхто не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Катерина Усманова у вузенькому топі не залишила байдужих:"Принцеска".

Також Politeka писала, що Усманова заманила величезним декольте, показавши сміливий ракурс:"Королева спорту".