Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула формами в новій спекотній фотосесії 

Зірка порадувала шанувальників спекотними знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net. Тренер постала в спокусливому напівпрозорому топіку і таких же брюках. 

Крізь дрібну сіточку можна розгледіти майже шовкове тіло відомої блондинки. 

Зірка підіймала руки і сам наряд, демонструючи красиві груди в купальнику шоколадного відтінку. Останній також трохи оголив принади внизу. 

Тренер втягнула плоский животик і посвітила ребрами.

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Зірка розповіла, що в ході тренувань варто думати не тільки про підтягнуті сідниці, але і про своє обличчя. Тому треба перевірити гормони, якщо є проблеми з висипаннями; виключити продукти, на які у вас можлива шкірна реакція; та працювати над своїм психічним станом. 

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Чем идеальней тело, тем проблемнее лицо… ⠀ Я сама в этом убедилась. Лучшее - враг хорошего! Помню, как на пике формы мое лицо просто «покинуло чат»(( сухость, мешки, высыпания. ⠀ 👉🏼Чем ты суше и меньше жира - тем суше и морщинистее кожа(( 👉🏼Чем выше андрогены, тем активнее выработка кожного сала, что чревато высыпаниями и на лице и на теле... ⠀ Поэтому важно думать не только о ягодицах, но и о лице, и о здоровье. 🙏🏻 ⠀ ✔Первое, что надо проверить, это гормоны🙏🏻 (мы не говорим про 2 прыщика в ПМС, которые бывают у всех, они пройдут сами). Если сыпь сильная и неожиданная, это скорее всего гормональный скачок. ⠀ ✔Важно исключить продукты, на которые у вас возможна кожная реакция. Часто - это молочка, глютен. У кого-то высыпания на сладкое. ⠀ ✔Психосоматика. Это идеализация, непринятие себя, отвержение себя, своих истинных желаний, своей уникальности. Чувство стыда, желание спрятаться от окружающих. Внутренний конфликт (думаем одно, чувствуем другое, делаем третье) ⠀ Мамочки, работайте со своей самооценкой, чтобы не передавать своим подросткам неприятное наследство 🙏🏻 ⠀ Насколько серьезной может быть эта проблема, и у подростков, и у взрослых, можно посмотреть в шоу «Доктор Прыщик: где они сейчас?», новый сезон которого выходит с 14 октября по средам в 23:00 (мск) на телеканале TLC. ⠀ В этом шоу врач-дерматолог Сандра Ли помогает людям избавиться от различных кожных заболеваний, и она решает не только «внешние» проблемы, но и помогает героям найти внутреннюю точку опоры, чтобы они не опускали руки и шли к своей цели! ⠀ В октябре @tlc.russia делится #TLCилой со всеми! ⠀ Расскажите, откуда вы брали силы, когда сталкивались с проблемами в собственной внешности? ⠀ Пишите ваши истории борьбы за вашу кожу у себя в постах или используйте маску от TLC в stories, отмечайте тег #TLCила и выигрывайте классные призы: ⠀ онлайн-сертификат в магазин Л'Этуаль и годовую подписку на медиасервис MEGOGO для просмотра любимых передач! ⠀ Победители будут объявлены в аккаунте @tlc.russia в эту пятницу.

A post shared by Екатерина Усманова (@usmanovakate) on

За півгодини пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів. 

"Добре, що проблем зі шкірою не було 🔥. А з фігурою - ди😬. Як боролася - дефіцит калорій і спорт.☀ ️ ", "Я зараз дивилася на булочку .... 😂а потім подивилася на Вас, Катю, і питання з булочкою їсти її чи ні , відразу відпав 👌 😂❤️", "
Фото бомба🔥", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Катерина Усманова навела камеру на дзеркало, вбравшись в бікіні. На першому знімку форми виглядали просто неймовірно - підтягнуті частини тіла вражали красою, на іншому фото Усманова, розслабила живіт і сідниці, зсутулившись - в результаті від попередніх форм не залишилося і сліду. 

Таким чином Катерина показала, що прийнята поза відіграє велику роль. 

Нагадаємо, що Усманова захопила райським видом в міні-бікіні: перед такими формами ніхто не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Катерина Усманова у вузенькому топі не залишила байдужих:"Принцеска".

Також Politeka писала, що Усманова заманила величезним декольте, показавши сміливий ракурс:"Королева спорту".