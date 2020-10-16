Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе і розповіла про стандарти

На фото красуня показала себе в леопардових топі і спідниці. Зірка доповнила образ великими чобітьми. Лексі стояла біля столу і спокусливо вигнулася, демонструючи достоїнства фігури. Модель на декількох фото показала різні ракурси, радуючи фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тримайте каблуки, голову і стандарти на високому рівні", - написала Лексі під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чоботи lо стегна. Дай мені вгадати; розмір 6 з додатковим простором до стегна для кішок, які ніколи не пропускають день ніг", "виглядає так красиво", "класна галерея дорога"," Дама моєї мрії"," ти виглядаєш приголомшливо, дуже чудово", " як завжди дуже красиво. Бажаю тобі щасливого дня"," ти виглядаєш абсолютно приголомшливо"," завжди приголомшлива Лексі"," сексуальний леопардовий наряд абсолютно шикарно виглядає","приголомшила красою".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала пікантний домашній кадр.

На одному з фото дівчина позувала в спортивній білизні, білому топі і з яскравою посмішкою на обличчі, адже під час того, як був зроблений знімок, вона лежала на підлозі разом з домашнім вихованцем.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай полонила ідеальними формами в рваних міні-шортах

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