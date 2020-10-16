Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася чудовою фігурою, вбравшись в зухвале міні

Відповідні кадри вона викинула у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Мій настрій не просто змінюється ... воно підстрибує, обертається, відскакує, скаче, коливається й іноді робить пірует», - йдеться в підписі.

Уточнимо, що на знімках видно розкішну фігуру Рей, а також те, що красуня вирішила зніматися у фотосесії без білизни.

"Як стирчать красиво – тут явно чогось не вистачає», «дівчина мрії», «Соммер, ти робиш мене щасливішим», «з такими ногами і образом-дівчинка, та ти можеш підкорити цілий світ», «не можу перестати дивитися за цією красою», «дуже мило вийшла, Рей», – пишуть її шанувальники.

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Дівчина показує в Instagram насичене життя, яке веде разом з батьками-спортсменами. Вона постійно займається своєю колекцією одягу, тому демонструє її навіть на заняттях спортом або ж під час відпочинку на пляжі.

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