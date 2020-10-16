Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася чудовою фігурою, вбравшись в зухвале міні
Відповідні кадри вона викинула у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.
"Мій настрій не просто змінюється ... воно підстрибує, обертається, відскакує, скаче, коливається й іноді робить пірует», - йдеться в підписі.
Уточнимо, що на знімках видно розкішну фігуру Рей, а також те, що красуня вирішила зніматися у фотосесії без білизни.
"Як стирчать красиво – тут явно чогось не вистачає», «дівчина мрії», «Соммер, ти робиш мене щасливішим», «з такими ногами і образом-дівчинка, та ти можеш підкорити цілий світ», «не можу перестати дивитися за цією красою», «дуже мило вийшла, Рей», – пишуть її шанувальники.
Волочкова налякала втомленим виглядом з купою свічок в руках: "Пальці, як щупальця"
Дуа Ліпа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки": "Було так цікаво..."
Долар по 7 гривень, з'явився неймовірний курс валют: "МВФ оцінив..."
Кіркоров після бійок з Басковим емоційно висловив все, що думає: "Я вважаю тебе..."
До цього ми писали, що фітнес-модель Соммер Рей показала, як веселиться з подружкою в одних бікіні
Дівчина показує в Instagram насичене життя, яке веде разом з батьками-спортсменами. Вона постійно займається своєю колекцією одягу, тому демонструє її навіть на заняттях спортом або ж під час відпочинку на пляжі.
Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні