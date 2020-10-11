Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, как веселится с подружкой в одних бикини

Девушка показывает в Инстаграм насыщенную жизнь, которую ведет вместе с родителями-спортсменами. Она постоянно занимается своей коллекцией одежды, поэтому демонстрирует ее даже на занятиях спортом или же во время отдыха на пляже.

К примеру, ярким фото Соммер удалось впечатлить многих своих поклонников, все дело в том, что красотка позировала не одна. Девушка примерила мини-бикини белого цвета в черную крапинку, а ее подруга красно-желтый купальник довольно насыщенных тонов. При этом обе светловолосые девушки выглядели подтянуто и изящно, что сразу отметили в сети Инстаграм:

«я не знаю, что круче. Наши бикини или наша дружба», - шутливо написала Соммер под постом.

«Горячий образ 🔥😍; Этот белый костюм потрясающе смотрится на тебе; Somerray harıka olmuşsun ❤️❤️🔥🔥; Не волнуйтесь, вы оба великолепно выглядите в маленьких бикини; Вы хотите дружбы, вы можете меня любить и страстно заботиться о вас; Красиво👏👏🙌; Так мило; Определенно твои бикини, одна точно сочнее😂; Ты хорошо выглядишь, детка; кетчуп и горчица; вы такие вкусные ,как куриные нагетсы».

Ранее мы писали, что девушка старается устраивать модные фотосессии, чтобы продвинуть свою одежду. Не так давно Соммер начала разработку новой коллекции спортивной и пляжной одежды, поэтому всячески показывает ту на своих новых фото. Поскольку аудитория у спортсменки довольно большая, каждая презентация новых образов проходит достаточно бурно.

И последний раз не был исключением. Соммер поделилась кадрами, на которых позировала в модном купальнике розового цвета с ремешком на талии, белых сапогах и джинсовке такого же оттенка, которую спустила с плеч на некоторых фото.

«давай детка, давай поедем. мы можем убежать к великому солнцу», - пишет спортсменка под кокетливыми фото у машины.

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