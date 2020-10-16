Американская фитнес-модель Соммер Рей похвасталась великолепной фигурой, нарядившись в дерзкое мини

Соответствующие кадры она выбросила у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Мое настроение не просто меняется ... оно подпрыгивает, вращается, отскакивает, скачет, колеблется и иногда делает пируэт», - говорится в подписи.

Уточним, что на снимках видно роскошную фигуру Рей, а также то, что красотка решила сниматься в фотосессии без белья.

«Как торчат красиво – тут явно чего-то не хватает», «девушка мечты», «Соммер, ты делаешь меня счастливее», «с такими ногами и образом – девочка, да ты можешь покорить целый мир», «не могу перестать смотреть за этой красотой», «очень мило получилась, Рей», - пишут ее поклонники.

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Девушка показывает в Инстаграм насыщенную жизнь, которую ведет вместе с родителями-спортсменами. Она постоянно занимается своей коллекцией одежды, поэтому демонстрирует ее даже на занятиях спортом или же во время отдыха на пляже.

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