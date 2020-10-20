Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить відпочинок

На фото зірка позувала в чорному купальнику і капелюшку. Романчук посміхалася на камеру, лежачи біля басейну. Бех не соромилася показати пишний бюст, показуючись максимально близько, завдяки чому фото вийшло спокусливим і сонячним. Відомо, що Марина зараз відпочиває у відпустці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ранок", - підписала фотографію зірка.

Фанати не писали Коментарі під публікацією і не ставили лайки, так як знімок був в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "Кращий ракурс, вбивчий вигляд".

Повідомлялося, що популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників, показавши фігуру в крихітному бікіні.

"Насолоджуюся заходом", - коротко йдеться в повідомленні.

На фотографії Бех-Романчук позує в білосніжному купальнику і капелюсі.

Ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників розкішною фігуркою.

Красуня зайшла у ванну кімнату і вирішила зробити фото в дзеркалі. Вона вигнулася таким чином, щоб було видно її апетитну «п'яту точку».

Нагадавши, Бех-Романчук блиснула пружним тілом на пляжі, спустивши бретелі купальника

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