Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить відпочинок
На фото зірка позувала в чорному купальнику і капелюшку. Романчук посміхалася на камеру, лежачи біля басейну. Бех не соромилася показати пишний бюст, показуючись максимально близько, завдяки чому фото вийшло спокусливим і сонячним. Відомо, що Марина зараз відпочиває у відпустці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ранок", - підписала фотографію зірка.
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Фанати не писали Коментарі під публікацією і не ставили лайки, так як знімок був в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "Кращий ракурс, вбивчий вигляд".
Повідомлялося, що популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників, показавши фігуру в крихітному бікіні.
"Насолоджуюся заходом", - коротко йдеться в повідомленні.
На фотографії Бех-Романчук позує в білосніжному купальнику і капелюсі.
Ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників розкішною фігуркою.
Красуня зайшла у ванну кімнату і вирішила зробити фото в дзеркалі. Вона вигнулася таким чином, щоб було видно її апетитну «п'яту точку».
Нагадавши, Бех-Романчук блиснула пружним тілом на пляжі, спустивши бретелі купальника
А ще Politeka писала, що Бех-Романчук дозволила помилуватися ідеальною фігурою в міні-бікіні
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