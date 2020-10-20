Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася бездоганною фігурою, вбравшись в елегантну білизну

Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Однакова, але різна», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Соммер Рей позує в красивій нижній білизні, елегантно вмостившись на камеру. При цьому на кожному окремому знімку красуня демонструє ідеальне тіло в різних позах, грайливо поглядаючи в кадр.

"Справжня пристрасть», «я просто хочу, щоб ти зі мною випила», «здається, ти просто не можеш виглядати красивіше», «неймовірна краса", " ось це погляд. Справжня хижачка", - пишуть її шанувальники.

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Дівчина у 21 рік є однією з найбільш затребуваних фітнес-моделей, а також наймолодшою з них. Соммер вже обзавелася власним магазином, який постійно рекламує і відзначає презентації нових колекцій одягу.

Для того, щоб підтримувати образ, дівчина почала зніматися в незвичайних фотосесіях і кожен раз в іншому іміджі. Так, на фото можна побачити, як стильна блондинка знову акцентувала увагу на бюсті. Рей відчинила куртку, під якою немає навіть ліфчика і спокусливо позувала посеред дороги.

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