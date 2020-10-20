Американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась безупречной фигурой, нарядившись в элегантное белье

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Одинаковая, но разная», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Соммер Рэй позирует в красивом нижнем белье, элегантно умостившись на камеру. При этом на каждом отдельном снимке красотка демонстрирует идеальное тело в разных позах, игриво поглядывая в кадр.

«Настоящая страсть», «я просто хочу, чтобы ты со мной выпила», «кажется, ты просто не можешь выглядеть красивее», «невероятная красота», «вот это взгляд. Настоящая хищница», - пишут ее поклонники.

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Девушка в 21 год является одной из самых востребованных фитнес-моделей, а также самой молодой из них. Соммер уже обзавелась собственным магазином, который постоянно рекламирует и отмечает презентации новых коллекций одежды.

Для того, чтобы поддерживать образ, девушка начала сниматься в необычных фотосессиях и каждый раз в другом имидже. Так, на фото можно увидеть, как стильная блондинка снова акцентировала внимание на бюсте. Рей распахнула куртку, под которой нет даже лифчика и соблазнительно позировала посреди дороги.

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