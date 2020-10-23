Колишня дружина екс-капітана "Динамо" Ірина Морозюк посвітила чудовими вигинами, вбравшись в одне боді

Знімок знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

"Якщо кросівки, то....» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Морозюк позує в одному боді, ефектно присівши біля камери. Завдяки цьому, можна було оцінити красу знаменитості, що і зробили її шанувальники.

"Це страйк", "це не може бути справжнім",» яка ви шикарна«,» хороша Ірунчик«,» вогонь вид«, " там на Біленькому, порізалася?", "вид на мільйон", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", Ірина, постала не тільки в спокусливому вбранні, а й позі

Ірина позувала в чорному обтягуючому топіку. З вузького одягу вистрибувала груди й, здавалося, що зараз опиниться зовні.

Також красуня позувала в тісних бордових лосинах, бездоганно обтягнули стрункі ніжки.

Високі коричневі чоботи, картата сорочка й аксесуари доповнили образ спекотної блондинки.

Зірка прийняла жарку позу, розставивши ніжки.

За півгодини пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів, в тому числі у вигляді смайликів.

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