Як відомо, молода і вже знаменита чемпіонка світу з дзюдо, Українка Дарина Білодід на своїй офіційній сторінці в Instagram активно ділиться різними фото і відео. Дівчина із задоволенням показує, як відпочиває, як займається і як проходять її змагання.

Дарина не боїться показати себе справжню, а тому розповідає також секрети догляду за собою. Не так давно дівчина вирішила розкрити секрет ідеальної шкіри.

"Думаю, багато хто знає, наскільки вода важлива для людського організму. Особливо для спортсменів, які втрачають багато рідини під час інтенсивних тренувань. Саме тому я стежу за водним балансом в своєму організмі і п'ю природну воду. Вода компенсує втрату рідини і забезпечує терморегуляцію.

Тримає м'язові клітини в тонусі і сприяє їх відновленню. Не забувайте робити під час тренувань, щоб випити води», - розповідає Дарина.

Ось що відповідають в мережі:

"супер!; You are sporty girl 🖤🔥; Looking strong 💪 !!; виглядаєш просто розкішно і круто; плечі ширше стегон🤢 🤮; Даша це щось, і вона ділиться своєю водою в жарку погоду, Даша милосердна!».

Також раніше Дарина Білодід показала себе в незвичайному образі на відпочинку.

На фото красуня позувала в білій блузці, яку спустила з плечей. Більше нічого не було на Дарині, крім окулярів, якими прикрила очі зірка. Білодід сиділа на бетонній конструкції і дивилася кудись, показуючи себе зі спини. На фото можна побачити узбережжя і гору, а також ідеальне тіло української спортсменки.

Фанати, включаючи Марину Бех-Романчук, поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти красива, а декорації дивовижні", "де водяться Райські птахи", "Даша богиня райського місця", "Круто", "Райська пташка))", "Королева", "спокусниця", "Чарівна", "bellissima", "мій ангел, цілую тебе", "Воу, Даша", "дуже красиво. Це прекрасна локація".

