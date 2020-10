Известная украинская спортсменка Дарья Билодид раскрыла секрет успешного похудения и подтянутой фигуры в целом

Как известно, молодая и уже знаменитая чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram активно делится самыми разными фото и видео. Девушка с удовольсвием показывает, как отдыхает, как занимается и как проходят ее соревнования.

Дарья не боится показать себя настоящую, а потому рассказывает также секреты ухода за собой. Не так давно девушка решила раскрыть секрет идеальной кожи.

«Думаю, многие знают, насколько вода важна для человеческого организма. В особенности для спортсменов, которые теряют много жидкости во время интенсивных тренировок. Именно поэтому я слежу за водным балансом в своем организме и пью природную воду. Вода компенсирует потерю жидкости и обеспечивает терморегуляцию.

Держит мышечные клетки в тонусе и способствует их восстановлению. Не забывайте делать во время тренировок, чтобы выпить воды», - рассказывает Дарья.

Вот что отвечают в сети:

«супер!; You are sporty girl 🖤🔥; Looking strong 💪 !!; выглядишь просто роскошно и круто, беспощадная; Плечи шире бёдер 🤢🤮; Даша это нечто, и она делится своей водой в жаркую погоду, Даша милосердна!».

На фото красотка позировала в белой блузке, которую спустила с плеч. Больше ничего не было на Дарье, кроме очков, которыми прикрыла глаза звезда. Билодид сидела на бетонной конструкции и смотрела куда-то, показывая себя со спины. На фото можно увидеть побережье и гору, а также идеальное тело украинской спортсменки.

Фанаты, включая Марину Бех-Романчук, поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты красивая, а декорации удивительны", "Где водятся райские птицы", "Даша богиня райского места", "Круто", "Райская птичка))", "Королева", "Искусительница", "Волшебная", "bellissima", "Мой ангел, целую тебя", "Воу, Даша", "Очень красиво. Это прекрасная локация".

