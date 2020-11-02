Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе в незвичайному образі на свято

На фото красуня позувала в леопардовій кофтині, яка була прозорою. Під нею можна побачити, що Соммер не носить білизну. Але Рей не бентежило, що видно бюст, вона тільки прикрила найпотаємніше чорними сердечками. Зірка на декількох фотографіях показала свою фігуру і образ для Хеллоуїна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це очі тигра, це гострі відчуття від битви", - написала зірка під фото.

Фанати поставили мільйон лайків і написали коментарі:

"Чи можу я погладити тебе?", "Свічки на задньому плані хороші", "Б'юся об заклад, вона на смак як ванільне морозиво", "друкую це лівою рукою", "з тобою все набагато веселіше", "це неправильні слова Соммер", "я збираюся бути тобою на Хеллоуїн", "клянуся, вона моя любов", "Соммер, ти божевільна і мила".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала, кому зобов'язана своєю Популярність.

Щоб в черговий раз висловити свою подяку матері, Рей-молодша поділилася милими фото з нею і вразила при цьому фігурою, так як позувала в досить коротких шортах, ледь приховують сідниці.

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