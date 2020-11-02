Відома фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала, як отримати фігуру таку, як у неї

Красуня поділилася комплексом вправ, які допоможуть підтримати себе у формі, передає Politeka.net. У своєму Instagram, зірка записала кілька відео, показуючи, як досягти ідеальної фігури. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Для своїх занять красуня вибрала рожеву футболочку і спортивні штани. Тренер в різних позах на килимку качала сідниці, прес і робила планку.

"Короткий комплекс на сідниці, внутрішню поверхню ніг і прес.

1. Носок в стелю 15 разів (видих вгору)

2. Відведення на боці 15 разів

3. Розведення ніг 15 разів

4. Підйом таза 20 разів

5. Планка 45 сек

6. Прес по діагоналі 20 разів виконати вправи одне за іншим без перерви, відпочити 30 сек і повторити все з самого початку 🙌 🏻 разом 2 підходи можна на ноги одягнути грузики", - написала Аніта.

За чотири години пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Аніточко, дякую вам, не шкодуєте сил, часу, енергії і діліться з нами такими корисними вправами! 🙏🌺👍", "Ой, круто 🔥 спасибі велике 😊", "Аніто, спасибі Вам 😉 👍", "Прагну бути такою ж спортивною та здоровою як Ви💙", "Аніто, у вас завжди є щось нове🔥", "Розминка + цей комплекс виконані)👍", Класна вправа 3 ножиці ногами!!!! Прям ходити потім ойойой😂", " Супер, як раз хочу прибрати 10см з ніг і стегон", " Спасибі Аниточко♪ те, що потрібно ♪ ", - написали користувачі мережі.

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