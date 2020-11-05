Відома фітнес-модель Лексі Кай показала, як розважається

Красуня стояла в смугастих штанях, блузці і окулярах, а волосся зібрала в хвіст. Дівчина була в образі вчительки і вирішила влаштувати спекотні танці на камеру для мережі Тікток. Лексі показала кілька ефектних рухів. На другому кадрі Кай вже присіла, а блузку зав'язала на животику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Шалена вчителька, продовжуй".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай продемонструвала частину свого насиченого тренування.

У ролику видно, як Кай навантажує різні групи м'язів і підкреслює, що так вона займається досить часто. На фан-акаунті відразу захопилися фігурою Лексі. Молода блондинка змогла перетворитися завдяки завзятості.

Ми писали, що американська фітнес-модель Лексі Кай повеселилася перед камерою в спортзалі.

Спортсменка вирішила показати, як можна повеселитися в залі після занять, при цьому зробити це вирішила Лексі у вельми скромному вбранні – простому сірому костюмі. Дівчина одягла тонкий комбінезон на ледь помітних зав'язках і підкреслила тим самим пружні форми.

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