Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе в спортзалі

На фото красуня позувала в синьому боді, а волосся залишила розпущеним. Модель лежала на підлозі і спокусливо вигиналася, демонструючи всі достоїнства фігури. На одному з кадрів Соммер показала і апетитний "горішок", розвернувшись їм до камери. Фото в спортзалі вийшли дуже спокусливими і гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Давай приступимо до фізичного", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили мільйон лайків і написали коментарі:

"Еммм .... Я впав", "не знаю, що тут відбувається, але мені це подобається", "не той місяць для цього братана", "припини, це листопад", "у мене є місце в Білому домі, на яке ти можеш сісти", " Бру, не публікуй до кінця листопада, ти вже намагаєшся змусити хлопців програти?", "Не в цьому місяці", "якщо ви читаєте це, ось вам нагадування: поправте поставу і не сутуліться".

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На одному кадрі засмагла модель постала у всій красі в одній білизні. Причому дівчина також показала підкачані сідниці з вигідного ракурсу і підтягнувши нижню леопардову білизну вище.

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