Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про ідеальну п'яту точку

На фото красуня позувала в топі з вирізом і лосинах. Образ Катерина доповнила кросівками і гумкою, яку можна побачити на ногах. Дівчина сиділа на килимку для занять і дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочете попу як у Каті?

Але все ще не обзавелися фітнес-гумками?

Дуже даремно!

Адже 10 хвилин інтенсивного воркауту з гумками вранці і ввечері допоможуть ввести нову звичку в своє життя і розгледіти в дзеркалі зміни вже через місяць", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"А можна дізнатися, якої фірми легінси у Каті?", "А якщо хочеться груди, як у Каті?Які вправи треба робити? Хто-небудь знає?", "Обожнюю, така красуня", " Катя, ви - спортивна муза! Спасибі за те, що ви є! Дякую вам за всі марафони, вправи, техніки!".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в несподіваному вигляді.

Тренер в одному зі своїх сторіз заявила, що вирішила перевірити, як її форми будуть виглядати в різних позах.

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