Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сняла себя в зеркале и показала формы в топике
Звезда показала свой утренний туалет, пишет Politeka.net. Красотка продемонстрировала в кадре себя и свою косметики. Она села за столик с зеркалом и начала наводить марафет.
Усманова была в тугом топике с глубоким декольте из которого выставился бюст. Ткань сжала прелести вместе, отчего они казались еще соблазнительнее.
Тонкая талия и упругий живот покорил красотой, а черные лосины подчеркнули упругие ягодицы.
"Сказка Песня", - написала она.
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На другом фото тренер показала себя крупным планом в зеркало, она улыбалась и смотрела в телефон. Красотка была без макияжа и рассказала, что правильно настроенный свет помогает сгладить все недостатки на коже без косметики.
"Свет решает", - написала она.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности. Судя по другим постам, звезда пользуется большой популярностью и регулярно получает массу комплиментов.
Напомним, Екатерина Усманова фотографировала себя с одного ракурса, но при этом ее накаченное тело выглядело совершенно по-разному.
Модель навела камеру на зеркало, нарядившись в бикини показала свои подтянутые части тела, а на другом фото Усманова, расслабила живот и ягодицы, ссутулившись - в результате от предыдущих форм не осталось и следа.
Ранее сообщалось, что Екатерина Усманова рассказала о знакомстве со своим мужем Павлом Коршуновым, с которым они воспитывают маленькую дочь.
Так, тренер призналась, первая встреча произошла в самолете «Москва-Тайланд», однако она само знакомство не помнит, так как была сильно пьяна.
Напомним, фитнес-тренер Усманова ослепила красотой, показав бюст максимально близко.
Как сообщала Politeka, фитнес-тренер Усманова в трусиках на веревочках восхитила упругим прессом.
Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в прозрачном наряде показала своего жеребца.