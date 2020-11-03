Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сняла себя в зеркале и показала формы в топике

Звезда показала свой утренний туалет, пишет Politeka.net. Красотка продемонстрировала в кадре себя и свою косметики. Она села за столик с зеркалом и начала наводить марафет.

Усманова была в тугом топике с глубоким декольте из которого выставился бюст. Ткань сжала прелести вместе, отчего они казались еще соблазнительнее.

Тонкая талия и упругий живот покорил красотой, а черные лосины подчеркнули упругие ягодицы.

"Сказка Песня", - написала она.

На другом фото тренер показала себя крупным планом в зеркало, она улыбалась и смотрела в телефон. Красотка была без макияжа и рассказала, что правильно настроенный свет помогает сгладить все недостатки на коже без косметики.

"Свет решает", - написала она.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности. Судя по другим постам, звезда пользуется большой популярностью и регулярно получает массу комплиментов.

Напомним, Екатерина Усманова фотографировала себя с одного ракурса, но при этом ее накаченное тело выглядело совершенно по-разному.

Модель навела камеру на зеркало, нарядившись в бикини показала свои подтянутые части тела, а на другом фото Усманова, расслабила живот и ягодицы, ссутулившись - в результате от предыдущих форм не осталось и следа.

Ранее сообщалось, что Екатерина Усманова рассказала о знакомстве со своим мужем Павлом Коршуновым, с которым они воспитывают маленькую дочь.

Так, тренер призналась, первая встреча произошла в самолете «Москва-Тайланд», однако она само знакомство не помнит, так как была сильно пьяна.

Напомним, фитнес-тренер Усманова ослепила красотой, показав бюст максимально близко.

Как сообщала Politeka, фитнес-тренер Усманова в трусиках на веревочках восхитила упругим прессом.

Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в прозрачном наряде показала своего жеребца.