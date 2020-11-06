Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала об идеальной пятой точке
На фото красотка позировала в топе с вырезом и лосинах. Образ Екатерина дополнила кроссовками и резинкой, которую можно увидеть на ногах. Девушка сидела на коврике для занятий и смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Хотите попу как у Кати?
Но все еще не обзавелись фитнес-резинками?
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Очень зря!
Ведь 10 минут интенсивного воркаута с резинками утром и вечером помогут ввести новую привычку в свою жизнь и разглядеть в зеркале изменения уже через месяц", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"А можно узнать, какой фирмы леггинсы у Кати?", "А если хочется грудь,как у Кати?Какие упражнения надо делать? Кто-нибудь знает?", "Обожаю, такая красотка", "Катя, Вы - спортивная муза! Спасибо за то, что Вы есть! Благодарю Вас за все марафоны, упражнения, техники!".
Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в неожиданном виде.
Тренер в одном из своих сториз заявила, что решила проверить, как ее формы будут выглядеть в разных позах.
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