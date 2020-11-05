Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как выглядит результат тренировок

На кадрах Усманова показалась в коротеньких шортах и черном топе. Красотка хвасталась телом перед камером, стягивая немного шортики, чтобы показать идеальный животик. Волосы у тренера были распущенными, а снимала себя Екатерина на телефон перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня у нас мотивационное видео и болталка.

Девочки, а расскажите в комментариях про свои лайфхаки и советы по повышению мотивации?", - написала Усманова под фото.

Фанаты посмотрели ролик более 15 тысяч раз и написали комментарии:

"Боже какая музыка, ну и Катя соответственно", "Супер", "Сейчас моя мотивация - собственное отражение в зеркале и фото до/после. А начиналось все, первым толчком, мотиватором были Вы", "Моя мотивация - почаще смотреть на Катю и слушать как она мотивирует", "Мешок картохи и..."

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сняла себя в зеркале и показала формы в топике.

Усманова была в тугом топике с глубоким декольте из которого выставился бюст. Ткань сжала прелести вместе, отчего они казались еще соблазнительнее.

Тонкая талия и упругий живот покорил красотой, а черные лосины подчеркнули упругие ягодицы.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в белоснежном мини устроила жаркую фотосессию посреди поля

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