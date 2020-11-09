Відома модель Юлианна, наречена футболіста "Динамо" Шабанова, показала себе і розповіла про улюблений колір

На фото красуня позувала в чорній міні-сукні і великих чоботях. Модель доповнила образ стильною сумочкою, стоячи біля дзеркал. Дівчина не соромилася показати ідеальну фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви можете носити чорне в будь-який час. Ви можете носити його в будь-якому віці. Ви можете носити його практично для будь-якого випадку; а маленьке чорне плаття має важливе значення для гардеробу жінки».

Крістіан Діор

Щоосені / зиму я повертаюся до цього кольору", - підписала красуня фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти найкрасивіша жінка", "Гарного дня, дитинко", " очманіла... Красуня", "Вау яка красива дама", "дівчинка просто очаровашка", "ти як завжди такий чудовий", "ви навіть не уявляєте, як мені подобається ваш наряд", "Ти така хороша ніжна і прекрасна дівчина дуже добре виглядаєш красуня".

Повідомлялося, що відома українська модель Юліанна показала себе і розповіла про деяких чоловіків.

На фото Юліанна позувала в червоній сукні. Волосся у дівчини були розпущеними, а сама красуня дивилася в об'єктив камери. Фото вийшло досить цікавим і інтригуючим.

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