Известная модель Юлианна, невеста футболиста "Динамо" Шабанова, показала себя и рассказала о любимом цвете

На фото красотка позировала в черном мини-платье и больших сапогах. Модель дополнила образ стильной сумочкой, стоя у зеркал. Девушка не стеснялась показать идеальную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

«Вы можете носить черное в любое время. Вы можете носить его в любом возрасте. Вы можете носить его практически для любого случая; а маленькое черное платье имеет важное значение для гардероба женщины».

Кристиан Диор

Каждую осень/зиму я возвращаюсь к этому цвету", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты самая красивая женщина", "Хорошего дня, детка", "Обалденная... Красавица", "Вау какая красивая дама", "Девочка просто очаровашка", "Ты как всегда такой великолепный", "Вы даже не представляете, как мне нравится ваш наряд", "Ты такая хорошая нежная и прекрасная девушка очень хорошо выглядишь красавица".

Сообщалось, что известная украинская модель Юлианна показала себя и рассказала о некоторых мужчинах.

На фото Юлианна позировала в красном платье. Волосы у девушки были распущенными, а сама красотка смотрела в объектив камеры. Фото вышло довольно интересным и интригующим.

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