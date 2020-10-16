Украинская модель и невеста футболиста Артема Шабанова Юлианна показала себя и рассказала про волосы

На фото Юлианна показалась в белом длинном платье. Звезда не надевала штаны, а образ дополнила ярким макияжем. Растрепанные волосы были распущенными, красотка взялась за них одной рукой. Модель отвела взгляд от камеры, но это не помешало кадру стать довольно эффектным и даже дерзким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю свой цвет волос, на всех фотографиях разный", - написала Юлианна.

Фанаты поставили более 700 лайков и оставили комментарии:

"Почти брюнетка", "Ты принцесса, дорогая моя возлюбленная, люблю тебя", "Так улыбнись", "Пришлось написать в директ, коротко здесь не могу выразить впечатление свое. Просто ВАУ эффект!", "Вы кого угодно влюбите !!! Всегда красиво !!", "Элегантная красота", "Замечательная принцесса", "Какая соблазнительная куколка, люблю".

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в роскошном костюме.

Юлия сидела на траве. Она надела невероятно красивый костюм голубого цвета. Костюм состоял из длинной юбки, которую девушка аккуратно разложила на траве. К юбке шел короткий топ с кружевом, который подчеркнул красивые формы девушки.

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