Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в нижнем белье

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала весьма пикантное фото. Красотка позировала на полу в роскошном нижнем белье черного цвета. На девушке был надет лифчик, который подчеркнул ее аппетитные «персики». Внизу Юлия надела шелковые шортики, которые были похожи на пижамные трусы. Девушка распустила волосы, чтобы снимок смотрелся еще горячее.

За час пост красотки собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красивое белье», «Как всегда ты шикарна», «Королева дорогая моя возлюбленная», «Замечательная принцесса», «Очень милая Юличка», «Не бывает горячей красотки», «Петарда», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно красотка опубликовала у себя в Инстаграм фото с балкона, на котором она красовалась в не менее откровенном нижнем белье. Девушка даже предположила, что ее фото могло бы стать рекламой нижнего белья.

Ранее мы писали, что Юлия поделилась селфи с отдыха. Красотка была одета в купальник. Она нежилась на солнышке и скучала. Стоит отметить, что в голубом купальнике можно было рассмотреть роскошную грудь модели. Образ Юлия дополнила стильной бейсболкой.

Напомним, что невеста Шабанова сверкнула идеальным телом у бассейна в смелом купальнике: "Богиня".

Как сообщала Politeka, невеста Шабанова в коротком топе показала свой патриотизм: девушка-мечта.

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