Наречена Українського футболіста Артема Шабанова Юліана показала себе в сміливому образі і нагадала про серпні

На фото Юліана позувала у чорній бейсболці, окулярах і купальнику з одним відкритим плечем. Склалося враження, що груди просто вивалюється з відкритої частини. Красуня доповнила образ яскравим мейкапом і дивилася в камеру, поки знімала сама себе. Дівчина, як можна помітити, відпочивала біля басейну. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З 1 серпня мої дорогі) ще один місяць літа залишився... які у кого плани ?", - написала Юлія.

Фанати поставили майже 1 тисячу лайків і написали коментарі:

"То почуття, коли в середині липня одягла річну сука куртку і знімеш, коли випаде сніг, щоб одягнути зимову. Петербург такий", "Ну що за красуня !!!!", "Тусити. Без варіантів", "Королева, люба, моя дорога, люблю тебе", "Богиня", "Дуже приваблива".

Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія блиснула ідеальною фігурою в розкішному нижній білизні.

Красуня позувала біля вікна в чорному ліфчику і пояс для панчіх. На фото прекрасно видно її спортивну фігуру: плоский животик, пишні груди, стрункі ніжки і підкачані плечі.

«Закину ще цю)) як ніби фотка для журналу», - дівчина підписала знімок.

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