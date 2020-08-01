Невеста Украинского футболиста Артема Шабанова Юлиана показала себя в смелом образе и напомнила об августе

На фото Юлиана позировала в черной бейсболке, очках и купальнике с одним открытым плечом. Создалось впечатление, что грудь прямо вываливается из открытой части. Красотка дополнила образ ярким мейкапом и смотрела в камеру, пока снимала сама себя. Девушка, как можно заметить, отдыхала у бассейна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С 1 августа мои дорогие) ещё один месяц лета остался... какие у кого планы ?", - написала Юлия.

Фанаты поставили почти 1 тысячу лайков и написали комментарии:

"То чувство, когда в середине июля одела летнюю сука куртку и снимешь, когда выпадет снег, чтобы одеть зимнюю. Петербург такой", "Ну что за красотка !!!!", "Тусить. Без вариантов", "Королева, дорогая, моя дорогая, люблю тебя", "Богиня", "Очень привлекательная".

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в роскошном нижнем белье.

Красотка позировала возле окна в черном лифчике и поясе для чулок. На фото прекрасно видно ее спортивную фигуру: плоский животик, пышную грудь, стройные ножки и подкачанные плечи.

«Закину ещё эту)) как будто фотка для журнала», - подписала девушка снимок.

Напомним, невеста Шабанова сбросила одежду, чулки и показала себя во всей красе

А еще Politeka писала, что невеста Шабанова соблазнительно выгнулась, засветив лишнее в пикантном белье

Также Politeka сообщала, что невеста Шабанова специально выставила напоказ свои прелести без белья



