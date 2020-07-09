Невеста украинского футболиста Артема Шабанова показала смелый кадр не стесняясь
На фото Юлия, так зовут девушку, показывает себя в оранжевом топе. Как можно сразу заметить, девушка забыла о лифчике и засветила кое-что лишнее. Волосы звезда решила оставить распущенными, а образ дополнила смелым макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Как торчат!".
Повышение пенсий обернулось большой проблемой: Кабмин принял срочное решение, подробности
Экс-солистка "Серебро" в купальнике вскружила голову вкусными объемами: "Пощупать бы"
Выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу: как не остаться без денег
Дуа Липа выронила грудь из непослушного бикини и без стеснения показала фото: опасный ракурс
Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова поразила совершенными формами в бикини.
Стройная невеста футболиста надела голубой купальник, который выделил ее пышную грудь. Тонкие бретельки натянулись на шее, не давая купальнику соскользнуть с прелестей.
Юлианна лежала на боку, опираясь на руку и слегка выгнувшись. Шикарный пресс - вот, на что также нельзя насмотреться.
Напомним, задорная невеста Шабанова устроила грязные танцы в клетке
Также Politeka писала, что невеста Шабанова показала фигуру после карантина, спустив штаны
А еще Politeka сообщала, что горячая невеста Шабанова в стрингах показала самые сладкие места