Невеста украинского футболиста Артема Шабанова показала смелый кадр не стесняясь

На фото Юлия, так зовут девушку, показывает себя в оранжевом топе. Как можно сразу заметить, девушка забыла о лифчике и засветила кое-что лишнее. Волосы звезда решила оставить распущенными, а образ дополнила смелым макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Как торчат!".

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова поразила совершенными формами в бикини.

Стройная невеста футболиста надела голубой купальник, который выделил ее пышную грудь. Тонкие бретельки натянулись на шее, не давая купальнику соскользнуть с прелестей.

Юлианна лежала на боку, опираясь на руку и слегка выгнувшись. Шикарный пресс - вот, на что также нельзя насмотреться.

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук забыла про стыд и сверкнула безупречной фигурой в одном боди во время игрищ с водой.

«Мое лето-2020. Столько нереальных фотографий от лучшей подруги, что не могу выбрать, что скинуть», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Бех-Романчук позирует во время игрищ в мокром боди, демонстрируя невероятно подтянутую и красивую фигуру.

Напомним, задорная невеста Шабанова устроила грязные танцы в клетке

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