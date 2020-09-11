Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юліана показала себе в ніжному жіночному образі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото у себе в Instagram. Дівчина позувала біля зелені в жіночному вбранні блакитного кольору. На ній була довга спідниця із завищеною талією і короткий топ. Красуня засвітила солодкі вигини молодого тіла, зробивши акцент на плоскому животику і тонкій талії.

"Виставлю ще й в синьому, щоб вийшов прапор України (з кольору сукні на фото) і нехай буде мир в нашій країні і процвітає добро! Щоб ми так само були дружні, добрі і чуйні до своїх близьких і оточуючих нас, як в сусідніх країнах: Грузії, Казахстані і навіть в Туреччині, і інші країни, в яких стоять завжди брат за брата, за будь-якого ближнього!",- підняла серйозну тему в своєму блозі дівчина.

За годину її фото зібрало багато лайків і кілька приємних компліментів.

"Дай Бог», «вогонь», «красуня така», "любов", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Юліана поділилася фото, на якому позувала в чорній бейсболці, окулярах і купальнику з одним відкритим плечем. При цьому груди красуні так і норовили вистрибнути з наряду.

Нагадаємо, що наречена Шабанова полонила молодим пружним тілом в нижній білизні, спекотні кадри: з такою не заснеш.

Також Politeka писала, що наречена Шабанова засліпила красою, блиснувши солодкими місцями в мереживі: міс ніжність.

А ще Politeka повідомляла, що наречена Шабанова вразила нескромним виглядом в купальнику: занадто соковитий ракурс.