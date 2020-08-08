Наречена українського футболіста Артема Шабанова, гравця "Динамо", показала себе в сміливому образі
На фото Юлія, так звуть красуню, здалася в блакитному купальнику. Зірка знімала сама себе на телефон досить близько, тому можна оцінити пишні форми моделі. Образ красуня доповнила стильною бейсболкою, а сама дивилася в камеру. Про це пише Politeka.net ссо посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не написали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться написати: "кращий ракурс, Божественна крихітка".
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Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав за київське «Динамо», похвалилася фігурою в сукні.
"Сподобався б вам такий подарунок ? Але сам "сік" ви побачите в п'ятницю. Хто хоче побачити мою особливу сукню, всіх запрошую» " - йдеться в повідомленні.
Ми писали, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юліана показала себе в сміливому образі і нагадала про серпень.
На фото Юліана позувала в чорній бейсболці, окулярах і купальнику з одним відкритим плечем.
Повідомлялося, що дружина екс-гравця «Динамо» Миколи Морозюка Ірина приєдналася до модного Челендж і опублікувала своє фото без одягу.
Дружина футболіста поділилася домашнім знімком, на якому вона позує в імпровізованому міні-плаття, що складається з однієї лише подушки.
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