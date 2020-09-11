Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлиана показала себя в нежном женственном образе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото у себя в Инстаграм. Девушка позировала возле зелени в женственном наряде голубого цвета. На ней была длинная юбка с завышенной талией и короткий топ. Красотка засветила сладкие изгибы молодого тела, сделав акцент на плоском животике и осиной талии.

«Выставлю ещё и в синем, чтоб получился флаг Украины (из цвета платья на фото) и пусть будет мир в нашей стране и процветает добро! Чтоб мы так же были дружеские, добрые и отзывчивые к своим близким и окружающим нас, как в соседних странах: Грузии, Казахстане и даже в Турции, и другие страны, в которых стоят всегда брат за брата, за любого ближнего!», - подняла серьезную тему в своем блоге девушка.

За час ее фото собрало много лайков и несколько приятных комплиментов.

«Дай Бог», «Огонь», «Красотка такая», «Любовь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юлиана поделилась фото, на котором позировала в черной бейсболке, очках и купальнике с одним открытым плечом. При этом грудь красотки так и норовила выпрыгнуть из наряда.

Напомним, что невеста Шабанова пленила молодым упругим телом в нижнем белье, жаркие кадры: с такой не заснешь.

Также Politeka писала, что невеста Шабанова ослепила красотой, сверкнув сладкими местами в кружеве: мисс нежность.

А еще Politeka сообщала, что невеста Шабанова поразила нескромным видом в купальнике: слишком сочный ракурс.