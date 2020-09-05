Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія блиснула ідеальною фігурою в розкішному костюмі

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Юлія сиділа на траві. Вона одягла неймовірно красивий костюм блакитного кольору. Костюм складався з довгої спідниці, яку дівчина акуратно розклала на траві. До спідниці йшов короткий топ з мереживом, який підкреслив красиві форми дівчини, зробивши акцент на найсолодших місцях – грудях і плоскому животику. Образ Юлія доповнила солом'яним капелюшком, а волосся залишила розпущеним.

"Чи пасує мені блакитний?",- підписала фото красуня.

За 40 хвилин фото красуні зібрало понад 200 лайків і кілька компліментів.

"Навіщо тобі блакитний? Візьми нормального)", "дуже", «красива», «ще як», "непогано", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що наречена Шабанова блиснула ідеальною фігурою в розкішній нижній білизні. Красуня позувала біля вікна в чорному ліфчику і паску для панчох. На фото можна розгледіти її спортивну фігуру. Дівчина зазначила, що ця фотосесія, яку вона влаштувала на балконі, схожа на зйомку для журналу нижньої білизни. Підписники Юлії погодилися з нею, залишивши їй під фото масу компліментів.

Нагадаємо, що наречена Шабанова скинула одяг, панчохи і показала себе у всій красі: "Лялька Барбі".

Як повідомляла Politeka, наречена Шабанова вразила нескромним виглядом в купальнику: занадто соковитий ракурс.

Також Politeka писала, що наречена Шабанова блиснула ідеальним тілом біля басейну в сміливому купальнику:"Богиня".