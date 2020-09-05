Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в роскошном костюме

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Юлия сидела на траве. Она надела невероятно красивый костюм голубого цвета. Костюм состоял из длинной юбки, которую девушка аккуратно разложила на траве. К юбке шел короткий топ с кружевом, который подчеркнул красивые формы девушки, сделав акцент на самых сладких местах – груди и плоском животике. Образ Юлия дополнила соломенной шляпкой, а волосы оставила распущенными.

«Идёт мне голубой?», - подписала фото красотка.

За 40 минут фото красотки собрало более 200 лайков и несколько комплиментов.

«Зачем тебе голубой? Возьми нормального)», «Очень», «Красивая», «Еще как», «Неплохо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что невеста Шабанова сверкнула идеальной фигурой в роскошном нижнем белье. Красотка позировала возле окна в черном лифчике и пояске для чулок. На фото можно рассмотреть ее спортивную фигуру. Девушка отметила, что эта фотосессия, которую она устроила на балконе, похожа на съемку для журнала нижнего белья. Подписчики Юлии согласились с ней, оставив ей под фото массу комплиментов.

Напомним, что невеста Шабанова сбросила одежду, чулки и показала себя во всей красе: "Кукла Барби".

Как сообщала Politeka, невеста Шабанова поразила нескромным видом в купальнике: слишком сочный ракурс.

Также Politeka писала, что невеста Шабанова сверкнула идеальным телом у бассейна в смелом купальнике: "Богиня".