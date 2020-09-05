Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в роскошном костюме
Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Юлия сидела на траве. Она надела невероятно красивый костюм голубого цвета. Костюм состоял из длинной юбки, которую девушка аккуратно разложила на траве. К юбке шел короткий топ с кружевом, который подчеркнул красивые формы девушки, сделав акцент на самых сладких местах – груди и плоском животике. Образ Юлия дополнила соломенной шляпкой, а волосы оставила распущенными.
«Идёт мне голубой?», - подписала фото красотка.
За 40 минут фото красотки собрало более 200 лайков и несколько комплиментов.
«Зачем тебе голубой? Возьми нормального)», «Очень», «Красивая», «Еще как», «Неплохо», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что невеста Шабанова сверкнула идеальной фигурой в роскошном нижнем белье. Красотка позировала возле окна в черном лифчике и пояске для чулок. На фото можно рассмотреть ее спортивную фигуру. Девушка отметила, что эта фотосессия, которую она устроила на балконе, похожа на съемку для журнала нижнего белья. Подписчики Юлии согласились с ней, оставив ей под фото массу комплиментов.
Напомним, что невеста Шабанова сбросила одежду, чулки и показала себя во всей красе: "Кукла Барби".
Как сообщала Politeka, невеста Шабанова поразила нескромным видом в купальнике: слишком сочный ракурс.
Также Politeka писала, что невеста Шабанова сверкнула идеальным телом у бассейна в смелом купальнике: "Богиня".