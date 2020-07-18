Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія блиснула ідеальною фігурою в розкішній нижній білизні

У себе в Instagram дівчина опублікувала свіже фото з відвертої фотосесії, пише Politeka.net. Красуня позувала біля вікна в чорному ліфчику і паску для панчох. На фото прекрасно видно її спортивну фігуру: плоский животик, пишні груди, стрункі ніжки і підкачані плечі.

«Закину ще цю)) як ніби фотка для журналу», - підписала дівчина знімок.

За дві години фото красуні оцінили понад 700 осіб. В коментарях їй залишили багато теплих слів.

«Завжди доглянута», «Запаморочливо», «Хороша дівчинка», «Люблю цю дєтку», «Королева дорога моя улюблена», «Ідеальна жінка, дивовижно гаряча поза і зовнішній вигляд», «Дівчинка просто очаровашка», «Вау, красиво», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що дівчина вже публікувала фото з цієї зйомки. На одному з кадрів вона дивилася в камеру. Її образ виглядає дуже гаряче. Це далеко не перші відверті фото Юлії – дівчина любить такі фотосесії.

Раніше ми писали, що Юлія похизувалася своїми принадами в обтягуючому топі. Дівчина без сорому наділа топ на голе тіло, засвітивши свої груди у всій красі. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила сміливим макіяжем.

Нагадаємо, що наречена Шабанова розкинулася в жаркій позі, посвітивши досконалостями в бікіні: "Ох, як хороша".

Як повідомляла Politeka, наречена Шабанова скинула одяг, панчохи і показала себе у всій красі: "Лялька Барбі".

Також Politeka писала, що наречена Шабанова спокусливо вигнулась, засвітивши зайве в пікантній білизні: "Яка ж ти бомба".