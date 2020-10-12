Известная модель Юлианна, которая крутит роман с футболистом Артемом Шабановым, показала себя и попросила помочь

На фото Юлианна позировала в в платье с молнией и белом пиджаке. Последнее модель распахнула,. сидя за столом. Волосы у девушки были распущенными. Невеста Шабанова дополнила образ ярким макияжем и часами на левой руке, сидя за столиком в ресторане. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1 or 2? Не смогла выбрать, выставлю две", - написала Юлианна под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Роскошная девушка", "Если коротко ответ на вопрос то 2", "Как королева", "Роскошная дива", "Ты кто такая? Ты из какого рая", "Безумно красива", "Супер совершенство", "Реальная королева", "Я люблю тебя", "В обоих !!!! Просто красиво !!!!", "Золотая богиня красивая женщина", "Замечательного и хорошего аппетита", "А борщ зачем?)))".

Сообщалось, что известная украинская модель Юлианна показала себя в максимально горячем образе и рассказала о своей философии.

На фото Юлианна показала себя в черном полупрозрачном кружевном боди. Звезда волосы оставила распущенными.

Напомним, горячая невеста Шабанова показала себя во всей красе, выгнувшись на полу

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