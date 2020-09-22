Известная модель Юлианна, невеста украинского футболиста Шабанова, показала себя и рассказала о кошмарах
На фото красотка показалась в темном топе и поясе для чулков. Звезда расположилась на полу, оставив волосы распущенными. Юлианна соблазнительно смотрела в объектив камеры, зажигая не только сердца. Фото вышло эффектным и жарким, ведь оно не оставило равнодушными фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"во сне наши желания встречаются с нашими страхами. «А когда твое желание и твой страх – одно и то же, – сказал он, – это называется кошмаром", - написала девушка.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Ты выглядишь прекрасно", "Хороша", "Волосы огонь", "Очень хорошо", "Это прекрасно", "Красотка, прекрасная женщина", "Безумно красивая прямо сказочная", "«Шантарам» Грегори Робертс, он был зависим от героина, ограбил банк и после сбежал из тюрьмы в Индию. Биография писателя интереснее романа".
Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в нижнем белье.
Красотка позировала на полу в роскошном нижнем белье черного цвета. На девушке был надет лифчик, который подчеркнул ее аппетитные «персики». Внизу Юлия надела шелковые шортики, которые были похожи на пижамные трусы.
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