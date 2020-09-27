Известная украинская модель Юлианна, невеста футболиста Артема Шабанова, показала себя в максимально горячем образе и рассказала о своей философии

На фото Юлианна показала себя в черном полупрозрачном кружевном боди. Звезда волосы оставила распущенными. Красотка сидела на диване и соблазнительно выгнулась, показывая самые сочные места. Фото вышло очень эффектным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную", - написала Юлианна.

"Хорошей всем пятницы", - добавила модель.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Огненная", "Это у них такой дресс-код?", "Хороших выходных", "Неотразимая женственная красота", "Безумно красивая", "Прекрасно", "Если мужчина бежит от одной женщины к другой, значит либо ему не хватает женской энергии, или в женщине этой энергии мало".

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в нижнем белье.

На девушке был надет лифчик, который подчеркнул ее аппетитные «персики». Внизу Юлия надела шелковые шортики, которые были похожи на пижамные трусы.

Напомним, горячая невеста Шабанова показала себя во всей красе, выгнувшись на полу

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