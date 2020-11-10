Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе на ранковому тренуванні
На фото Бех здалася в коротких шортиках і вузькому ТОПі. Красуня позувала на біговій доріжці, знімаючи себе на телефон. Романчук доповнила образ білими кросівками, а волосся зібрала назад, щоб не заважали тренуванню. Зірка похвалилася рельєфним пресом, який можна помітити на знімку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Навчання завершено", - підписала фотографію Марина.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "приклад для інших, підкорюєш серця".
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Повідомлялося, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук хвалилася підкачаною п'ятою точкою в обтягуючих лосинах.
Марина була одягнена в красивий спортивний костюм, який складався з короткого топа і лосин із завищеною талією. Дівчина влаштувалася на килимку, застигнувши в позі для розтяжки. Її волосся було акуратно зібране, зачесане і закріплене обідком, щоб нічого не заважало тренуватися.
Ми писали, що 25-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила кадрами з тренування і змусила "ойкнути" добру половину своїх фанатів.
На першому кадрі Марина застигла в кроці, повернувшись до камери спиною. Дівчина поправляла плавки і, мабуть, готувалася зробити стрибок. На другому-легкоатлетка вже приземлилася, епічний момент був відображений з вдалого ракурсу.
Нагадавши, Бех-Романчук влаштувала спекотну розминку, мотивуючі кадри
А ще Politeka писала, що спортсменка Бех-Романчук здивувала розкішними сідницями і стрибками в міні-шортах
Також Politeka повідомляла, що Бех-Романчук посвітила своїм накачаним "горішком" у безсоромних шортиках