Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя на утренней тренировке
На фото Бех показалась в коротких шортиках и узком топе. Красотка позировала на беговой дорожке, снимая себя на телефон. Романчук дополнила образ белыми кроссовками, а волосы собрала назад, чтобы не мешали тренировке. Звезда похвасталась рельефным прессом, который можно заметить на снимке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Обучение завершено", - подписала фотографию Марина.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Пример для остальных, покоряешь сердца".
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Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук хвастнула подкачанной пятой точкой в обтягивающих лосинах.
Марина была одета в красивый спортивный костюм, который состоял из короткого топа и лосин с завышенной талией. Девушка устроилась на коврике, застыв в позе для растяжки. Ее волосы были аккуратно собраны, зачесаны и закреплены ободком, чтобы ничего не мешало тренироваться.
Мы писали, что 25-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила кадрами с тренировки и заставила "ойкнуть" добрую половину своих фанатов.
На первом кадре Марина застыла в шаге, повернувшись к камере спиной. Девушка поправляла плавки и, видимо, готовилась сделать прыжок. На втором - легкоатлетка уже приземлилась, эпичный момент был запечатлен с удачного ракурса.
Напомним, Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры
А еще Politeka писала, что спортсменка Бех-Романчук изумила роскошными ягодицами и прыжками в мини-шортах
Также Politeka сообщала, что Бех-Романчук посветила своим накаченным "орешком" в бесстыжих шортиках