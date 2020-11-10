Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і вправи для преса

На фото Усманова позує в топі і лосинах. Красуня стояла перед дзеркалом і демонструвала плоский животик. Волосся модель вирішила не збирати в хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чудесного дня і продуктивних тренувань", - підписала дівчина фото.

На другому кадрі Усманова лежала на килимку для занять. Цього разу можна побачити повністю ніжки красуні, який були в кросівках. Катерина була з гирею і робила вправу для преса. Кадр вийшов захоплюючим і мотивуючим.

"Прес", - підписала зірка ролик.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться додати: "Дочка Венери, позамежна мотивація"

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На фото красуня позувала в топі з вирізом і лосинах. Образ Катерина доповнила кросівками і гумкою, яку можна побачити на ногах. Дівчина сиділа на килимку для занять і дивилася в об'єктив камери.

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула формами в новій спекотній фотосесії.

Крізь дрібну сіточку можна розгледіти майже шовкове тіло відомої блондинки.

Зірка піднімала руки і сам наряд, демонструючи красиві груди в купальнику шоколадного відтінку. Останній також трохи оголив принади внизу.

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