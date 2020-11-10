Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и упражнения для пресса
На фото Усманова позирует в топе и лосинах. Красотка стояла перед зеркалом и демонстрировала плоский животик. Волосы модель решила не собирать в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Чудесного дня и продуктивных тренировок", - подписала девушка фото.
На втором кадре Усманова лежала на коврике для занятий. В этот раз можно увидеть полностью ножки красотки, который были в кроссовках. Екатерина была с гирей и делала упражнение для пресса. Кадр получился увлекательным и мотивирующим.
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"Пресс", - подписала звезда ролик.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Дочь Венеры, запредельная мотивация"
Мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала об идеальной пятой точке.
На фото красотка позировала в топе с вырезом и лосинах. Образ Екатерина дополнила кроссовками и резинкой, которую можно увидеть на ногах. Девушка сидела на коврике для занятий и смотрела в объектив камеры.
Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова блеснула формами в новой жаркой фотосессии.
Сквозь мелкую сеточку можно разглядеть почти шелковое тело известной блондинки.
Звезда поднимала руки и сам наряд, демонстрируя красивую грудь в купальнике шоколадного оттенка. Последний также немного оголил прелести внизу.
Напомним, фитнес-тренер Усманова задрала шортики, хвастаясь сокровенным
Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова блеснула своим "соблазном" в тугом топике с декольте
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