Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и упражнения для пресса

На фото Усманова позирует в топе и лосинах. Красотка стояла перед зеркалом и демонстрировала плоский животик. Волосы модель решила не собирать в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чудесного дня и продуктивных тренировок", - подписала девушка фото.

На втором кадре Усманова лежала на коврике для занятий. В этот раз можно увидеть полностью ножки красотки, который были в кроссовках. Екатерина была с гирей и делала упражнение для пресса. Кадр получился увлекательным и мотивирующим.

"Пресс", - подписала звезда ролик.



Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Дочь Венеры, запредельная мотивация"

Мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала об идеальной пятой точке.

На фото красотка позировала в топе с вырезом и лосинах. Образ Екатерина дополнила кроссовками и резинкой, которую можно увидеть на ногах. Девушка сидела на коврике для занятий и смотрела в объектив камеры.

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова блеснула формами в новой жаркой фотосессии.

Сквозь мелкую сеточку можно разглядеть почти шелковое тело известной блондинки.

Звезда поднимала руки и сам наряд, демонстрируя красивую грудь в купальнике шоколадного оттенка. Последний также немного оголил прелести внизу.

Напомним, фитнес-тренер Усманова задрала шортики, хвастаясь сокровенным

Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова блеснула своим "соблазном" в тугом топике с декольте

А еще Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в белоснежном мини устроила жаркую фотосессию посреди поля



