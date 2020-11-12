Дружина легенди " Динамо" Олега Гусєва, який зараз тренує столичний клуб, показала себе і попросила про допомогу

На фото красуня позувала в зеленому бікіні. Красуня була на пляжі, а образ доповнила капелюшком і стильними окулярами. Гусєва дивилася прямо в об'єктив камери, а губи зробила "бантиком". Фото вийшло сонячним і яскравим, адже Маша, так звуть дівчину, зараз відпочиває на Мальдівах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці, порадьте , будь ласка, фільми для підняття настрою ! Так як я віддаю перевагу , в основному , детективи або жахи , вони з цією роллю не дуже-то справляються ((( буду дуже вдячна", - написала Гусєва під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і почали писати рекомендації, а також компліменти:

"Енола Холмс", "серіал Гусар) з Харламовим", "привітик, капелюх і окуляри супер ти неймовірна красуня", "стильна красуня".

Повідомлялося, що екс-дружина колишнього гравця "Динамо" Миколи Морозюка, розповіла про їхні стосунки.

На знімку Ірина Морозюк позує в екстремально короткій білій сукні, сидячи на невеликому столику. Дружина футболіста безсоромно розсунула ноги, продемонструвавши свої червоні трусики.

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