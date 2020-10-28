Жена легенды и тренера "Динамо" Олега Гусева Мария показала, как проводит отпуск

На фото Маша позирует в зеленом купальнике на веревочках. Красотка стоит в море, а волосы собрала в хвост. Девушка брызнула водой для кадра, пока ее снимали. На втором кадре Гусева уже просто демонстрирует свою фигуру и безупречный загар. Как известно, жена Олега отдыхает в этот раз на Мальдивах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1 или 2", - подписала кадры Маша, предлагая выбрать.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии под фото:

"Сестра, фигура ну просто огонь, так же хочу", "Все", "2, так как у него более красивый фон", "Сложный выбор. Обе", "Поближе бы", "Красотка", "Боже какая красота безумная фотографии прекрасные вы как всегда. Невероятная", "Обе. Скажите , что за бренд купальника?) Очень красивый", " Ты давно в зеркало смотрела ? У тебя шикарная фигура"? "Красота безумная".

Сообщалось, что бывшая жена экс-капитана «Динамо» Ирина Морозюк посветила великолепными изгибами, нарядившись в одно боди.

«Если кроссовки, то….» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Морозюк позирует в одном боди, эффектно присев возле камеры. Благодаря этому, можно было оценить красоту знаменитости, что и сделали ее поклонники.

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