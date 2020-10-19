Жена Олега Гусева, легенды и тренера "Динамо", показала себя на отдыхе

На фото красотка показала себя в черном купальнике, который практически ничего не прикрывал. Маша развернулась спиной и демонстрировала загорелые ягодицы, а волосы оставила распущенными. Гусева дополнила образ стильными очками. Как можно заметить, звезда была на отдыхе на Мальдивах и позировала на пляже. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сделано Александрой", - написала Маша.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментариев:

"Огнище", "О, зай, ты последовала моему совету", "Мега прекрасная".

Мы писали, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", Ирина, появилась в интересном образе.

Ирина предстала в белой рубашке с галстуком на шее, а также в короткой плиссированной юбочке. Экс-жена футболиста напоминала распутную школьницу в откровенном образе: "Так горяча!"

Сообщалось, что бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала себя в отровенном виде.

На Ирине короткие джинсовые шортики и откровенный купальник, практически не скрывающий аппетитной груди девушки.

Напомним, соблазнительная жена экс-игрока "Динамо" Гусева разделась до белья

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