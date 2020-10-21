Жена легенды "Динамо" Олега Гусева Мария показала себя на отдыхе

Маша позировала в купальнике телесного цвета, а образ дополнила стильными очками. Девушка лежала на кромке бассейна, демонстрируя точеную фигуру. Красотка без стыда демонстрировала идеальные ягодицы, восхищая фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Девушка в подписи рассказала об отдыхе, где ей понравилась еда, но отсутствовал авокадо. Также Маша пожаловалась на насекомых, которые были у нее в номере.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"А какой отель больше понравился?", "Какой отзыв, когда такое фото", "Фото класс, мне показалось сначала ,что ты без ничего", "Какой отель? Дай тобой полюбоваться!", "Что за русалка", "Ммм, красотка, проверь, что у нас есть. Думаю, тебе понравится наш бренд самых уникальных купальных костюмов в мире".

Мы писали, что бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который ранее играл в "Динамо", без устали соблазняет своих фолловеров безупречными формами.

Так, модель предстала на этот раз в распахнутом пиджаке, не скрывающем ее идеальной груди. На ногах девушки – обтягивающие брюки, благодаря которым фанаты могут вдоволь насладиться аппетитными формами Ирины.

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