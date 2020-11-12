Жена легенды "Динамо" Олега Гусева, который сейчас тренирует столичный клуб, показала себя и попросила о помощи

На фото красотка позировала в зеленом бикини. Красотка была на пляже, а образ дополнила шляпкой и стильными очками. Гусева смотрела прямо в объектив камеры, а губы сделала "бантиком". Фото получилось солнечным и ярким, ведь Маша, так зовут девушку, сейчас отдыхает на Мальдивах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ребята , посоветуйте , пожалуйста , фильмы для поднятия настроения ! Так как я предпочитаю , в основном , детективы или ужасы , они с этой ролью не очень-то справляются ((( буду очень благодарна", - написала Гусева под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и начали писать рекомендации, а также комплименты:

"Энола Холмс", "Сериал Гусар) с Харламовым", "Приветик, шляпа и очки супер ты Невероятная красотка", "Стильная красотка".

Сообщалось, что экс-жена бывшего игрока "Динамо" Николая Морозюка, рассказала об их отношениях.

На снимке Ирина Морозюк позирует в экстремально коротком белом платье, сидя на небольшом столике. Жена футболиста бесстыдно раздвинула ноги, продемонстрировав свои красные трусики.

Напомним, жена легенды "Динамо" в мини-бикини засветила райские места и дала отпор ненавистникам

А еще Politeka писала, что жена легенды "Динамо" Гусева на Мальдивах предалась утехам в откровенном бикини

Также Politeka сообщала, что соблазнительная жена легенды "Динамо" в "невидимом" купальнике разбередила фантазии



