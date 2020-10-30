Жена легенды и тренера "Динамо" Олега Гусева Маша показала, как проводит отпуск

На фото красотка позировала в черном бикини, сидя на гамаке. Девушка показалась на пляже на фоне экзотических растений. Волосы у жены Гусева были распущенными, а взгляд. Маша отвела от объектива. Известно, что звезда отдыхает сейчас на Мальдивах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чувствую , этот пост наберёт много хейта в комментариях , но , я давно хотела об этом написать .

Так часто встречаю высказывания о том , какой же должна быть настоящая женщина и что она должна успевать , что уметь и как выглядеть.

А что же должен мужчина ? Я думаю ,многие мои подписчицы согласятся , что сейчас очень мало «нормальных» мужчин . Заботливый , умный , внимательный, смелый и щедрый мужчина ( а ещё не ленивый ) - безумно «редкая птица».

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Амазонка", "Как красиво", "Очень очень очень красивая девочка", "это точно , зато «диванных миллионеров» полно", "Безумно красивая".

Сообщалось, что бывшая супруга экс-лидера «Динамо» Ирина Морозюк посветила восхитительными изгибами, нарядившись в небольшое боди.







На опубликованном снимке Морозюк позирует в одном боди, эффектно присев возле камеры.

Напомним, жена легенды "Динамо" Гусева с подружкой избавились от белья, поиграв перед камерой

Также Politeka писала, что жена легенды "Динамо" Гусева на Мальдивах предалась утехам в откровенном бикини

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