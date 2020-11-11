Відома фітнес-модель Катерина Усманова показала себе і розповіла про харчування

На фото красуня в спортзалі стояла перед дзеркалом. Катерина задерла топік, хвалячись плоским животиком, а образ доповнила мініатюрними шортиками. Дівчина залишила волосся розпущеним цього разу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чим харчуються м'язи? Найбільш часто задається питання від новачків-усманят: "чому болять м'язи після тренувань?"

Справа в тому, що у багатьох людей м'язи харчуються не правильно, а тому погано працюють.

Зазвичай це проявляється саме при навантаженні.

Поки ви не надто сильно активні — не помічаєте проблем", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ідеальна" ," найкрасивіша фігурка", "Доброго ранку,коли після сильних тренувань болять м'язи, п'ю магнезіум інакше не уникнути судом і сильного болю", " заплутали зовсім, має хворіти чи ні?".

Повідомлялося, що популярна російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала розкішну фігуру у всій красі.

Красуня вибрала вельми відвертий купальник, в якому було видно її пишні груди, плоский животик і апетитні стегна. В

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