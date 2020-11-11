Известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала себя и рассказала о питании
На фото красотка в спортзале стояла перед зеркалом. Екатерина задрала топик, хвастаясь плоским животиком, а образ дополнила миниатюрными шортиками. Девушка оставила волосы распущенными в этот раз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Чем питаются мышцы? Самый часто задаваемый вопрос от новичков-усманят: «Почему болят мышцы после тренировок?»
Дело в том, что у многих людей мышцы питаются не правильно, а потому плохо работают.
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Обычно это проявляется именно при нагрузке.
Пока вы не слишком сильно активничаете — не замечаете проблем", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Идеальная", "Самая красивая фигурка", "Доброе утро,когда после сильных тренировок болят мышцы, пью магнезиум иначе не избежать судорог и сильной боли", "Запутали совсем, должно болеть или нет?".
Сообщалось, что популярная российская фитнес-тренер Екатерина Усманова показала роскошную фигуру во всей красе.
Красотка выбрала весьма откровенный купальник, в котором было видно ее пышную грудь, плоский животик и аппетитные бедра.
Напомним, фитнес-тренер Усманова показала, как достигает рельефного пресса
А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в топе с вырезом показала, как выглядит упругость
Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова задрала шортики, хвастаясь сокровенным