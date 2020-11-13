Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на відпочинку

На фото красуня позує Бікіні на мотузочках, перебуваючи біля кромки басейну. Образ Марина доповнила стильними окулярами, а на руці можна побачити браслет готелю. Дівчина тільки плавала, адже можна помітити, що Бех ще не обсохла. Романчук на одному фото трималася руками за край, а на другому - поправляла окуляри. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені просто подобається це фото", - написала красуня.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже красиво", " шикарна, як завжди!", "Гаряче і красиво"," неймовірні фото сестричка, ти як завжди неперевершена"," холодніше, ніж вода в басейні"," як це прекрасно, це просто неймовірно, успіхів вам і вашому чоловікові"," гаряче, солодко, спокусливо і круто","красива і спокуслива".

Повідомлялося, що відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе на ранковому тренуванні.

На фото Бех здалася в коротких шортиках і вузькому ТОПі. Красуня позувала на біговій доріжці, знімаючи себе на телефон. Романчук доповнила образ білими кросівками, а волосся зібрала назад, щоб не заважали тренуванню.

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