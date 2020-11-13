Известная легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на отдыхе

На фото красотка позирует бикини на веревочках, находясь у кромки бассейна. Образ Марина дополнила стильными очками, а на руке можно увидеть браслет отеля. Девушка только плавала, ведь можно заметить, что Бех еще не обсохла. Романчук на одном фото держалась руками за край, а на втором - поправляла очки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне просто нравится это фото", - написала красотка.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Шикарная,как всегда!", "Горячо и красиво", "Невероятные фото сестричка, ты как всегда непревзойденная", "Холоднее, чем вода в бассейне", "Как это прекрасно, это просто невероятно, успехов вам и вашему мужу", "Горячо, сладко, соблазнительно и круто", "красивая и соблазнительная".

Сообщалось, что известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя на утренней тренировке.

На фото Бех показалась в коротких шортиках и узком топе. Красотка позировала на беговой дорожке, снимая себя на телефон. Романчук дополнила образ белыми кроссовками, а волосы собрала назад, чтобы не мешали тренировке.

Напомним, Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры

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